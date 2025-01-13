Іспанія

Півзахисник Реала прокоментував поразку в Суперкубку Іспанії.

У фінальному матчі Суперкубка Іспанії напередодні мадридський Реал поступився каталонській Барселоні.

Реал — Барселона 2:5 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Лука Модрич прокоментував виступ власної команди.

"Попереду буде ще чимало матчів у цьому сезоні, і ми хочемо подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів.

Це була важка поразка. Зараз ми повинні залишатись разом, бути командою і вийти з цієї ситуації так, як ми це зробили після поразки від Барселони в чемпіонаті. Тоді ми відреагували належним чином, і я сподіваюсь, що так само правильно відреагуємо і після цієї важкої поразки, тому що ми передбачали, що можемо поступитись із таким рахунком.

Добре, що вже зовсім скоро наступна гра, і тому в нас не так багато часу для того, щоб жалітись. Якщо нам доведеться вибирати, який фінал у підсумку програти в цьому сезоні, то ми воліємо програти цей.

Це — футбол, нам шкода наших уболівальників і самих себе, але ми повинні продовжувати йти вперед і бути єдиними. Ми зіграли не дуже добре, Барселона була кращою за нас, і ми повинні їх із цим привітати. Ми повинні продовжувати в тому ж дусі, тому що у нас була хороша динаміка в лізі перед перервою.

У футболі бувають поразки і перемоги, ви не можете завжди перемагати. Ніколи не приємно програвати такому супернику, але такий футбол. Треба привітати Барселону, вони грали краще. Ми повинні працювати і виправляти те, у чому ми помилились, і продовжувати далі", — заявив хорватський виконавець.

У наступному матчі мадридський Реал зіграє вдома проти Сельти з Віго.