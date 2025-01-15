Іспанія

Команда Карлоса Корберана досягла бажаного результату в другій половині матчу.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії-2024/25 Оуренсе на власному полі зустрівся з Валенсією.

Автогол Франа Кармони і дебютне взяття воріт у виконанні зимового новачка Умара Садіка в другому таймі допомогли представнику Ла Ліги на виїзді впоратися з клубом третього дивізіону країни.

Оуренсе — Валенсія 0:2

Голи: Кармона, 50 (авт.), Садік, 78

Валенсія: Дімітрієвські — Фулькьє (Ірансо, 69), Москера (Таррега, 69), Гасеровські, Васкес — Гільямон, Пепелу — Валера (Д. Лопес, 69), Техон (Алмейда, 76), Канос — Садік (П. Лопес, 88)

Сьогодні, 15 січня, мають відбутися ще чотири поєдинки Кубка Іспанії. На завтра заплановано інші три матчі. Слідкуйте за розкладом турніру на Football.ua.