Іспанія

Відбулися чергові матчі іспанського кубку.

Сьогодні, 15 січня, продовжилися матчі 1/8 фіналу Кубку Іспанії.

У першій грі Альмерія на своєму полі поступилася Леганесу з рахунком 2:3.

У складі господарів поля голами відзначилися Луїс Суарес та Лазаро, а у гостей забивали Адрія Альтміра, Мігель де ла Фуенте та Дієго Гарсія. При цьому два останні м'ячі Леганес забив 77 та 87 хвилинах.

Альмерія — Леганес 2:3

Голи: Суарес, 38, Лазаро, 52 — Альтміра, 33, де ла Фуенте, 77 (пен), Гарсія, 87.

У другій зустрічі Хетафе у гостях утримав перемогу над Понтеведрою з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на другій хвилині, а його автором став Альваро Родрігес.

При цьому Хетафе закінчував зустріч вдев'ятьох — спочатку пряму червону картку отримав Родрігес на 41 хвилині, а потім на третій компенсованій хвилині був вилучений Дієго Ріко після другого попередження.

Понтеведра — Хетафе 0:1

Гол: Родрігес, 2.