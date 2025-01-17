Іспанія

Каталонці мають спочатку визначитися з майбутнім свого вихованця.

Напередодні стало відомо про те, що нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може продовжити кар'єру у каталонській Барселоні у поточне зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, "блаугранас" можуть підписати 27-річного англійця, проте спочатку їм потрібно вирішити проблеми з майбутнім свого вінгера Ансу Фаті.

Зазначається, що Барселоні потрібно продати Фаті, щоб взяти в оренду Рашфорда.

Раніше повідомлялося, що Ансу Фаті зацікавив Тоттенгем, Вест Гем та Бешикташ.