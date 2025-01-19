Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та Лас-Пальмас.

Мадридський Реал та Лас-Пальмас зіграють на Сантьяго Бернабеу в двадцятому турі іспанської Ла Ліги.

Карло Анчелотті, після перемоги над Сельтою з Віго в Кубку Іспанії (5:2), залучив до стартового складу Куртуа до рамки воріт, тоді як Вальверде та Беллінгем повернуться до центру поля, а Родріго розташується ліворуч в атаці.

Реал: Куртуа — Л. Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Ф. Гарсія — Вальверде, Беллінгем, Себальйос — Діас, Мбаппе, Родріго.

Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Алаба, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Менді, Хакобо, Чема, Лоренсо.

Гра Реал — Лас-Пальмас почнеться о 17:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.