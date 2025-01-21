Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд дав попередню згоду на трансфер до Барселони на правах оренди, повідомляє Diario Sport.

Але, як зазначає джерело, головною проблемою для Барси є фінансові труднощі. В разі оренди Рашфорда, клубу потрібно буде покрити його заробітну плату — 9 мільйонів євро за пів року. Клуби перемовини, щоб розподілити зарплату англійця.

Також Барселоні доведеться звільнити місце в заявці для Маркуса, відмовившись від одного з футболістів.

Раніше повідомлялося, що Рашфорд зацікавив Монако