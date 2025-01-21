Іспанія

Але з цим переходом не все так просто.

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд дав попередню згоду на трансфер до Барселони на правах оренди, повідомляє Diario Sport.

Але, як зазначає джерело, головною проблемою для Барси є фінансові труднощі. В разі оренди Рашфорда, клубу потрібно буде покрити його заробітну плату — 9 мільйонів євро за пів року. Клуби перемовини, щоб розподілити зарплату англійця.

Також Барселоні доведеться звільнити місце в заявці для Маркуса, відмовившись від одного з футболістів.

Раніше повідомлялося, що Рашфорд зацікавив Монако.