Іспанія

Англієць продовжить кар'єру в Мадриді?

Мадридський Реал підписав попередній контракт із універсалом Ліверпуля та збірної Англії Трентом Александер-Арнольдом. Про це повідомляє журналіст La Galerna Рамон Альварес де Мон.

За інформацією джерела, згідно умов цієї угоди 26-річний англієць приєднається до "вершкових" після завершення поточного сезону і отримає близько 18-20 млн. євро в якості бонуса за підписання контракту.

Зазначимо, що контракт гравця з "червоними" розрахований до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Трент Александер-Арнольдом відіграв за Ліверпуль 29 матчів, забив два голи та віддав шість результативних передач.