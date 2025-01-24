Трент Александер-Арнольд, getty images
24 січня 2025, 14:50
Мадридський Реал підписав попередній контракт із універсалом Ліверпуля та збірної Англії Трентом Александер-Арнольдом. Про це повідомляє журналіст La Galerna Рамон Альварес де Мон.
За інформацією джерела, згідно умов цієї угоди 26-річний англієць приєднається до "вершкових" після завершення поточного сезону і отримає близько 18-20 млн. євро в якості бонуса за підписання контракту.
Зазначимо, що контракт гравця з "червоними" розрахований до 30 червня 2025 року.
Цього сезону Трент Александер-Арнольдом відіграв за Ліверпуль 29 матчів, забив два голи та віддав шість результативних передач.