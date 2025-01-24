Іспанія

Каталонський клуб не зацікавлений у послугах бразильця.

Спортивний директор Барселони Деку висловився про майбутнє нападника Аль-Хіляля Неймара. Незабаром 32-річний гравець може повернутися в бразильський Сантос, де починав кар'єру.

Журналісти запитали у Деку, чи була у Барселони можливість повернути зіркового форварда в Каталонію.

"Розмови про повернення Неймара в Барселону завжди були надуманими. Ми знаємо, що з моменту переїзду в Саудівську Аравію він дуже дорогий гравець.

Неймар — один із найсильніших футболістів у світі, коли перебуває у формі. Йому були б раді в будь-якому клубі. Нічого не можна виключати, але, думаю, зараз він повернеться до Бразилії.

Найголовніше — йому потрібно знову грати у футбол. Це принесе радість і йому, й іншим. Я не знаю, які у нього плани, але найважливіше, щоб він був щасливий", — передає Barca Universal слова Деку.

Раніше повідомлялося, що Сантос планує оголосити про перехід Неймара до кінця січня.