Іспанія

Зідан назвав футболіста, у якого вкрали "Золотий м’яч".

Колишній капітан збірної Франції Зінедін Зідан вважає, що у 2010 році Андрес Іньєста мав отримати "Золотий м'яч".

"Я бачу Іньєсту просто як футболіста. У мене тільки хороші слова про нього, захоплююсь тим, як він грав, його футболом. Хочу побажати йому лише у майбутньому. Вважаю, що він заслуговував виграти "Золотий м’яч" у 2010 році, особливо в той рік, коли він виграв чемпіонат світу. Тоді було зрозуміло, що він цього заслуговує", — цитує Зідана GiveMeSport.

У 2010 році нагороду "Золотий м'яч" виграв ексфорвард Барселони Ліонель Мессі.