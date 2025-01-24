Ліга націй

Суперник збірної України визначився з головним тренером.

Французький фахівець Руді Гарсія очолить збірну Бельгії, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, бельгійська футбольна асоціація уклала угоду із тренером вчора ввечері. Сьогодні, ймовірно, про призначення оголосять офіційно.

Останнім місцем роботи 60-річного фахівця був Наполі, який він залишив у листопаді 2023 року. Раніше француз також працював у Ліоні, Діжоні, Марселі, Ромі та Ан-Насрі.

На цій посаді він змінить німецького наставника Доменіко Тедеско.

"Червоні дияволи" є суперником збірної України в плей-оф Ліги націй за місце в дивізіоні A. Матчі відбудуться 20-го і 23-го березня.