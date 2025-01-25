Іспанія

Семиматчева домашня переможна серія мадридців перервалася.

Атлетіко в рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймав Вільярреал на Естадіо Метрополітано.

Гості пішли на перерву з перевагою в один гол завдяки реалізованому Жераром Морено пенальті. По перерві з лави запасних вийшов Самуель Ліно, зусиллями якого господарі поля відновили паритет. У підсумку, виявити сильнішого командам так і не вдалося.

Атлетіко з 45-ма очками йде другим у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Вільярреал із 34-ма заліковими балами перебуває на п'ятій сходинці.

Атлетіко — Вільярреал 1:1

Голи: Ліно, 58 — Морено, 29 (пен.)

Атлетіко: Облак — Моліна, Ле Норман, Вітсель, Мандава (Ліно, 46) — Сімеоне (Аспілікуета, 46), Коке (Льоренте, 71), Барріос, Галлагер (Де Пауль, 46) — Корреа (Грізманн, 59), Альварес

Вільярреал: Жуніор — Феменія, Кошта, Камбвала, Кардона — Піно (Суарес, 68), Комесанья, Гує, Баена (Кабанес, 90) — Баррі (Пепе, 68), Морено (Перес, 68)

Попередження: Де Пауль, Ле Норман, Альварес — Піно, Феменія