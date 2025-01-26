У гравця помірна клаусула в контракті.
Міка Мармоль, Getty Images
26 січня 2025, 11:23
Італійська Рома перебуває на просунутому етапі перемовин із леверкузенським Баєром щодо продажу свого іспанського центрального захисника Маріо Ермосо.
Саме тому "вовки" задля збереження балансу в ротації мають найближчим часом знайти заміну для свого футболіста на відповідну позицію.
Такою опцією може стати інший іспанський центральний захисник — вихованець каталонської Барселони Міка Мармоль, який нині виступає за Лас-Пальмас.
Домовитись із "жовто-синіми" буде відносно нескладно — треба лише виконати умови контракту футболіста, чинного до літа наступного року, де прописана клаусула в 10 млн євро.
У цьому сезоні Міка відіграв 18 матчів.