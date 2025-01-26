Іспанія

Тренер задоволений грою Кіліана.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу над Вальядолідом (3:0) та окремо висловився про хет-трик Кіліана Мбаппе.

"Головне — набирати очки. Очевидно, що команди нагорі якісніші, але потрібно боротися, битися і змагатися в кожній грі, тому що кожна команда робить усе можливе, щоб перемогти.

Тепер, після перемоги, ви можете подумати, що це була легка гра для Реала. Команда адаптувалася і добре керувала матчем, а не квапила гру. Коли ми вийшли вперед, матч став трохи менш складним, ніж зазвичай.

Чи був це найкращий матч Мбаппе? Кіліан так грає так вже давно. Це перший раз, коли він забив три голи, і він дійсно робить свій внесок у команду. Він знайшов свій ритм, і це плюс для нас, тому що він гравець високого рівня", — сказав італієць.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Вальядолід — Реал Мадрид.