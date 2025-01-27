Іспанія

Хавбек пропустив минулий матч через гастроентерит.

Півзахисник Педрі зможе допомогти Барселоні у найближчому матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 22-річний іспанець повернувся до тренувань із "блаугранас" після того, як пропустив минулий матч Ла Ліги проти Валенсії (7:1) через гастроентерит.

Також наголошується, що сьогоднішнє тренування пропустив хавбек Дані Ольмо, який отримав м'язове ушкодження у матчі з Хетафе (1:1). Він пропустить найближчий матч каталонців.

Цього сезону Педрі провів 31 матч, у яких забив чотири голи та віддав чотири асисти. На рахунку Ольмо 18 матчів, шість голів та три асисти.

Матч Барселона – Аталанта відбудеться у середу, 30 січня, о 22:00 за Києвом.