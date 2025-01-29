Северная Америка

Пропонують цілком пристойні кошти.

Бразильський нападник лісабонської Бенфіки Артур Кабрал долучився до складу "орлів" під час літньої трансферної кампанії 2023 року за 20,5 млн євро, які отримала італійська Фіорентина.

Відтоді 26-річний виконавець провів за клуб чималу кількість матчів (67 ігор, 17 голів, 4 асисти), однак стабільним гравцем стартового складу його важко назвати.

Не змінилась ситуація на краще й у поточному сезоні — футболіст продуктивно користався ігровим часом, забивши шість голів та віддавши один гольовий пас за 736 хвилин у 24 поєдинках, проте ці показники все одно не відповідають його власним амбіціям.

Отримати новий виклик у кар’єрі Кабрал у підсумку може вже цієї зими, якщо американській Атланті вдасться домовитись про його перехід.

Наразі клуб із МЛС пропонує 17 млн євро, проте ця сума навряд чи влаштує Бенфіку, яка хоче бодай компенсувати витрачені на перехід гравця з Фіорентини кошти.