Нова угода буде розрахована до літа 2026 року.
Іньїго Мартінес, Getty Images
29 січня 2025, 22:15
Барселона найближчим часом продовжить контракт зі своїм захисником Іньїго Мартінесом. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, сторони домовилися про нову угоду, яка буде розрахована до літа 2026 і яка буде підписана цього тижня.
Також наголошується, що у нинішньому контракті гравця був пункт про автоматичне продовження угоди, якщо Мартінес проведе 60% матчів у сезоні, проте "блаугранас" вирішили не чекати на цей момент.
У нинішньому сезоні Мартінес провів 27 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.
В даний час Барселона зустрічається з Аталантою в основному етапі Ліги чемпіонів. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.