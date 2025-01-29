Іспанія

Нова угода буде розрахована до літа 2026 року.

Барселона найближчим часом продовжить контракт зі своїм захисником Іньїго Мартінесом. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, сторони домовилися про нову угоду, яка буде розрахована до літа 2026 і яка буде підписана цього тижня.

Також наголошується, що у нинішньому контракті гравця був пункт про автоматичне продовження угоди, якщо Мартінес проведе 60% матчів у сезоні, проте "блаугранас" вирішили не чекати на цей момент.

У нинішньому сезоні Мартінес провів 27 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.

В даний час Барселона зустрічається з Аталантою в основному етапі Ліги чемпіонів. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.