Іспанія

Іспанський гравець на батьківщині проведе другу частину сезону-2024/25.

Ліверпуль відкликав опорного півзахисника Стефана Байчетича з оренди в РБ Зальцбург, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

За "биків" 20-річний іспанець виступав із літа 2024 року. На його рахунку участь у 19-ти матчах усіх турнірів.

Тепер у Ліверпулі вирішили відправити Байчетича до Лас-Пальмаса. Клуб Ла Ліги він представлятиме до кінця поточної кампанії.

Нагадаємо, що перш ніж поповнити академію "червоних" у січні 2021 року Стефан перебував у молодіжній команді Сельти з Віго.