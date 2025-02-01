Іспанія

Команду Дієго Кокки розбили на Естадіо де ла Сераміка.

Вільярреал у рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймав Реал Вальядолід на Естадіо де ла Сераміка.

Господарі поля встигли відкрити рахунок у матчі ще до завершення першого тайму. У другій половині зустрічі вони збільшили свою перевагу аж до п'яти голів, а гості зуміли скоротити її до чотирьох, все одно зазнавши розгромної поразки.

Вільярреал із 37-ма очками йде п'ятим у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Реал Вальядолід із 15-ма заліковими балами перебуває на останній, 20-й сходинці.

Вільярреал — Вальядолід 5:1

Голи: Перес, 42, Гує, 64, Комесанья, 70, Баррі, 86, Суарес, 90+1 — Амалла, 90+4

Вільярреал: Конде — Феменія (Наварро, 46), Фойт, Камбвала, Кардона — Піно (Суарес, 76), Гує (Парехо, 68), Комесанья, Баена — Морено (Пепе, 61), Перес (Баррі, 68)

Вальядолід: Гейн — Перес, Санчес, Торрес, Роса — Чукі (Санчес, 79), Юрич (Нікічер, 71), Амалла — Тухамі, Маркос, Сілла (Латаса, 71)

Попередження: Фойт — Роса, Амалла