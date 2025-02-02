Іспанія

Німець висловився про матч чемпіонату.

Головний тренер Барселони Гансі Флік прокоментував перемогу над Алавесом (1:0) в матчі Ла Ліги.

"Це був тяжкий матч, у якому довелося багато працювати. Дуже важливо взяти три очки з огляду на вчорашній результат Реала.

Ми показали гравцям зони, які потрібно було атакувати, щоб знайти найкращі позиції для ударів. Другий тайм був набагато кращим. Я дуже радий за команду. Ми намагалися забити і це було нелегко, бо суперник дуже добре захищався", – сказав Флік.

Звіт про матч Барселона — Алавес читайте на Football.ua.