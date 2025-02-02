Іспанія

Каталонці перемогли перед рідними вболівальниками.

Матчем Барселона — Алавес розпочали програму неділі в чемпіонаті Іспанії.

Оскільки головний фаворит змагань — Реал — втратив очки, Барселона була зобов'язана цим користуватись. Матч пройшов за повної переваги каталонців, а автором єдиного голу став Роберт Левандовські.

Барселона набрала 45 очок і продовжує погоню за Атлетіко та Реалом, які мають у своєму активі 48 та 49 балів відповідно.

Алавес залишився в зоні вильоту.

Барселона — Алавес 1:0

Гол: Левандовські, 61

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо (Гарсія, 46), Кубарсі, Бальде (Мартін, 83) — Гаві (Лопес, 14), Касадо (де Йонг, 46), Педрі — Ямал, Левандовські (Віктор, 90), Діас (Торрес, 67)

Алавес: Овоно — Теналья, Моуріньо, Діарра, Санчес — Вісенте (Мартінес, 76), Бланко, Гевара (Вільялібре, 90), Конечни (Мартін, 14) — Гарсія, Гуріді (Новоа, 76)

Попередження: Гаві, Араухо, Лопес, Ямал — Теналь