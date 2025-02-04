Іспанія

Аргентинець вірить в силу ВАР.

Керманич Атлетіко Дієго Пабло Сімеоне висловився про суддівські скандали у чемпіонаті Іспанії.

"Історично склалося так, що судді завжди були у центрі уваги. Це питання, в якому кожен з нас має свою думку, але дуже складно бути на їхньому місці, приймати рішення так швидко.

Вони мають ВАР, який може допомогти робити все краще. Я рішуче в це вірю", – сказав Сімеоне.

Нагадаємо, у Чоло Сімеоне 500 ігор у Ла Лізі на чолі Атлетіко. Команда до цього дня здобула 305 перемог, 112 разів зіграла внічию і зазнала 82 поразки.

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