Іспанія

Реал втратив ключового захисника.

Захисник Реала Антоніо Рюдігер отримав травму в матчі 22-го туру Ла Ліги з Еспаньйолом (0:1).

Як повідомляє пресслужба Реала, гравцю діагностували травму двоголового м'яза стегна правої ноги. Він залишив поле на 15-й хвилині матчу.

За повідомленням журналістки COPE Аранчі Родрігес, Рюдігер пропустить близько 20 днів. Тобто, він точно не гратиме з Атлетіко в чемпіонаті Іспанії (8 лютого) та пропустить матч з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів (11 лютого) та, ймовірно, матч-відповідь (19 лютого).

Раніше повідомлялось, що Реал може продовжити контракт з Антоніо Рюдігером.