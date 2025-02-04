Іспанія

Австрієць пропустить кілька тижнів.

Захисник мадридського Реала Давід Алаба не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Після медичного обстеження з'ясувалося, що у 32-річного австрійця пошкодження привідного м'яза стегна лівої ноги.

За інформацією ЗМІ, на відновлення гравцеві знадобиться від двох до трьох тижнів.

У нинішньому сезоні Алаба провів лише чотири матчі, відігравши на полі 70 хвилин.

Після 22 турів Реал набрав 49 очок і посідає перше місце у Ла Лізі, випереджаючи Атлетіко на один бал.