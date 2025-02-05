Іспанія

Мадридці можуть повернути свою легенду із пенсії.

Португальський захисник Пепе може відновити кар’єру, пише Gol Digital.

За даними джерела, Реал зацікавлений у повернення португальця через кадрові проблеми в центрі захисту. Давід Алаба, Едер Мілітао і Антоніо Рюдігер травмовані. Зі здорових центральних захисників у розпорядженні Карло Анчелотті — Рауль Асенсіо та Хесус Вальєхо.

Пепе завершив кар’єру влітку 2024 року, проте керівництво Реала розраховує підписати з ним короткостроковий контракт.

Пепе виступав за Реал з 2007 по 2017 рік, з мадридським клубом 41-річний португалець тричі вигравав Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, Голанд, Чалханоглу та Вінісіус — претенденти на звання автора найкращого голу загального етапу Ліги чемпіонів.