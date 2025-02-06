Іспанія

На 18-річного бразильця претендував Марсель.

Мадридський Реал отримав пропозицію щодо нападника Ендріка в зимове трансферне вікно. 18-річний футболіст рідко потрапляє до стартового складу, що регулярно стає приводом для чуток про його можливий відхід в оренду.

Як повідомляє RMC Sport, у січні підписати бразильця намагався Марсель.

Спортивний директор французького клубу Мехді Бенатіа звернувся до представників Реала, однак ті одразу дали зрозуміти, що не відпустять висхідну зірку навіть на півроку.

На рахунку Ендріка п'ять забитих м'ячів і одна результативна передача в 22 матчах поточного сезону за команду Карло Анчелотті у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Реал може підписати контракт із Пепе.