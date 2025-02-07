Іспанія

Барселона з хет-триком Феррана Торреса знову познущалась над Валенсією

12 днів умістили в собі матчі поміж цими командами в чемпіонаті та Кубку Іспанії, і каталонці забили за цей час 12 голів у ворота "кажанів".

Валенсія — Барселона, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Валенсія — Барселона 0:5

Голи: Торрес, 3, 17, 30, Лопес, 23, Ямал, 59



Валенсія: Дімітрієвські — Москера, Діакабі (Таррега, 65), Гасеровські — Ааронс, Гільямон (Барренечеа, 81), Пепелу, Васкес — Перес (Лопес, 65), Садік (Мір, 72), Канос (Хайме, 72).



Барселона: Щесни — Кунде (Форт, 79), Гарсія, Кубарсі (Мартінес, 46), Бальде (Мартін, 46) — де Йонг, Педрі (Касадо, 64) — Ямал, Фермін, Рафінья (Ольмо, 64) — Торрес.



Попередження: Перес, Садік