Іспанія

Француз мав м'язові проблеми.

Півзахисник мадридського Реалу Едуардо Камавінга відновився після травми, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 22-річний француз відновився після м'язового ушкодження та вже розпочав тренування у загальній групі команди Карло Анчелотті.

Цього сезону Камавінга провів 16 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Свій наступний матч Реал проведе проти Атлетіко. Гра 23 туру іспанської Ла Ліги пройде 8 лютого о 22:00 за Києвом.