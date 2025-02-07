Іспанія

Хорват має шанс залишитись в Мадриді.

Півзахисник Реала Лука Модрич бажає залишитися у Реалі ще на рік, повідомляє AS.

За інформацією джерела, він почувається себе щасливим у мадридському клубі, попри брак ігрового часу. Модрич готовий і надалі продовжувати працювати на тренуваннях та викладатись на повну. Крім того, хорват хотів би поїхати на ЧС-2026, що є його мрією.

Контракт гравця з Реалом розрахований до 30 червня 2025 року.

Модріч виступає у складі "вершкових" з 2012 року. Він зіграв 569 матчів, у яких відзначився 42 голами та 92 асистами.

Нагадаємо, Модрич став найстаршим автором голу Реала.