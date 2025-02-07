Іспанія

Матч Ла Ліги відбудеться 8 лютого.

Жирона на своєму офіційному сайті опублікувала заявку на майбутній матч 23 туру іспанської Ла Ліги проти Атлетіка.

До списку гравців команди Мічела потрапили два українці — воротар Владислав Крапивцов та вінгер Віктор Циганков.

Також відзначимо повернення захисника Дейлі Блінда та півзахисника Оріоля Ромеу.

Як і раніше, через травми відсутні вінгер Арно Данжума та нападник Боян Міовскі.

Матч Атлетік – Жирона відбудеться завтра, 8 лютого, о 17:15 за Києвом.

Після 22 турів Жирона набрала 31 очко і посідає сьоме місце в Ла Лізі, а у Атлетіка — 41 бал та четвертий рядок.