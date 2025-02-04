Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

Жирона у матчі 22 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграла Лас-Пальмас із рахунком 2:1.

Команда Мічела відкрила рахунок на восьмій хвилині, коли результативним ударом відзначився Абель Руїс. Наприкінці першого тайму Руїс мав чудовий шанс оформити дубль, але не зміг реалізувати пенальті.

На 79 хвилині Ясер Аспрілья подвоїв перевагу каталонців, але через три хвилини Фабіу Сілва відіграв один м'яч для гостей.

Після 22 турів Жирона набрала 31 очко і посідає сьоме місце в Ла Лізі, а у Лас-Пальмаса — 23 бали та 15 рядок.

Жирона — Лас-Пальмас 2:1

Голи: Руїс, 8, Аспрілья, 79 - Сілва, 82.

Жирона: Гассаніга — Мартін (Порту, 88), Хуанпе, Крейчі, Гутьєррес — Еррера, ван де Бек (Аспрілья, 66), Мартін (Порту, 88) — Циганков (Соліс, 74), Руїс (Стуані, 66), Хіль (Франсес, 88).

Лас-Пальмас: Сіллессен — Пельмар, Суарес, Маккенна, Мармоль — Муньйос, Фустер (Мата, 82), Лойодіс (Макберні, 82), Родрігес (Байчетич, 66), Молейро — Сілва.

Попередження: де Бек, Ромеро — Маккенна, Мата.