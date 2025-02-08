Іспанія

Впевнена домашня перемога клубу з Більбао.

У рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Атлетік приймав Жирону на Естадіо Сан Мамес.

Господарі поля завдяки дублю Ояна Сансета пішли на перерву з перевагою в два голи. У другій половині зустрічі гравець втретє відзначився результативним ударом, оформивши хет-трик. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував розгромну поразку гостей.

Атлетік із 44-ма очками йде четвертим у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Жирона з 31-м заліковим балом перебуває на сьомій сходинці.

Атлетік — Жирона 3:0

Голи: Сансет, 42 (пен.), 45+1, 79

Атлетік: Сімон — де Маркос, Вівіан, Альварес, Бойро (Берчіче, 76) — Прадос (Весга, 76), Хаурегісар — І. Вільямс, Сансет (Бухан, 84), Беренгер (Каналес, 83) — Гурусета (Саннаді, 65)

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Хуанпе, Крейчі, Гутьєррес (Блінд, 46) — ван де Бек, Еррера, Мартін (Ромеро, 76) — Циганков (Аспрілья, 67), Руїс (Стуані, 66), Хіль (Місехой, 67)

Попередження: Хіль, Хуанпе, Еррера, Крейчі