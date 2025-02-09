Іспанія

Захисник Реала прокоментував нічию в дербі проти Атлетіко.

Реал напередодні зіграв унічию в домашньому мадридському дербі проти Атлетіко в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги.

Реал — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри захисник "бланкос" Лукас Васкес поділився враженнями від подій на полі.

"Нічия нас не влаштовує. Команда провела гру, у якій суперники вийшли вперед, нічого для цього не зробивши, і після цього наша команда змінила своє обличчя, продовжувала атакувати. Після перерви ми вийшли дуже сконцентрованими, зрівняли рахунок... У нас були моменти, щоб зробити рахунок 2:1, але цього так і не сталось.

У другому таймі ми доклали всіх зусиль задля перемоги. Ми грали з належною витримкою, у нас були хороші моменти в штрафому... але нам не вистачило трохи вдачі, щоб зробити рахунок 2:1.

Те, що ми все ще лідери таблиці після цього матчу — це позитивна сторона. Ми там, де ми хочемо бути і де ми повинні бути, і де ми будемо боротись, щоб залишитись до кінця.

Уболівальники були вражаючими. Ми відчували це в автобусі, коли нас підганяли, а коли ми зрівняли рахунок, здавалося, що трибуни зараз упадуть. Уболівальники є частиною цієї команди, і вони допоможуть нам виграти титули.

Сіті? На нас очікує ще одна чудова гра в Манчестері. Це буде важка гра проти великого суперника, із яким ми зустрічались упродовж останніх чотирьох або п'яти років. Команда з нетерпінням чекає, щоб показати наш футбол і нашу силу", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі Реал зіграє в гостях у памплонської Осасуни.