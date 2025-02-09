Іспанія

Відкритість суддівства Ла Ліги вийшла на новий рівень.

Реал та Атлетіко напередодні зіграли внічию в мадридському дербі на Сантьяго Бернабеу в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги.

Реал — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

На 34 хвилині зустрічі стався один із найбільш суперечливих епізодів цієї зустрічі — у ворота "бланкос" уперше в сезоні національної першості було призначено одинадцятиметровий удар.

Це сталось за підсумком перегляду зіткнення захисника Атлетіко Самуеля Ліно та номінального опорника Реала Орельєна Чуамені в штрафному господарів поля.

Головний арбітр Сесар Сото Градо спершу не відреагував на цей епізод, однак бригада арбітрів VAR у складі Рікардо де Бургоса Бенгоечеа та Ас'єра Переса де Мендіоли Гонсалеса де Дурана запросили колегу до монітора задля перегляду цього моменту на повторі.

Бенгоечеа: "Сесаре, коли ти будеш перед монітором, ми ще раз це обговоримо. Це дія, яку я побачив, картинка не дуже чітка, але я покажу тобі одну з кращою якістю.

Зараз я покажу вам ще одну, кращої якості, добре? Так, щоб ви могли бачити контакт, добре? Зупиніть його в точці контакту, щоб ви могли це побачити, будь ласка. Ось так".

Сото Градо: "Добре. Я бачу контакт. Дайте мені ще один повтор. Подивимось, чи є у вас такий, щоб було видно з іншого боку".

Б: "Ці найкращої якості, Сесаре. Інші дуже розмиті".

С.Г.: "Що ж, я призначу пенальті, але не виноситиму йому попередження. Просто пенальті для Атлетіко".

Нагадаємо, що головний тренер Реала Карло Анчелотті з рішенням арбітрів не погодився.