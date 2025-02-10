Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 9 лютого 2025 року.

Андалузька Севілья напередодні на власному полі поступилась каталонській Барселоні в матчі 23 туру іспанської Ла Ліги.

Блискавичний початок гри подарував глядачами голи з обох боків уже за перші вісім хвилин зустрічі.

Після цього "блаугранас" продовжували зберігати за собою атакувальну перевагу, і другий тайм розпочався ще з двох їхніх м’ячів.

А потім у складі Барселони сталось вилучення Ферміна Лопеса, через що команда Ганса-Дітера Фліка була змушена діяти більш обережно, однак усе одно залишила за собою останній гол у цій зустрічі наприкінці основного часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Севілья — Барселона у 23 турі іспанської Ла Ліги-2024/25:

Севілья — Барселона 1:4

Голи: Варгас, 8 — Левандовські, 7, Лопес, 46, Діас, 55, Гарсія, 89

Севілья: Нюланд — Санчес, Баде, Салас, Педроса (Тейшейра, 87) — Соу (Сусо, 63), Гудель (Буено Себастьян, 76), Ньїгес (Агуме, 76) — Лукебакіо, Ромеро, Варгас (Еджуке, 63)

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо (Кубарсі, 22), Мартін, Бальде — Гаві (Лопес, 46), де Йонг (Гарсія, 71), Педрі — Ямал (Мартін, 89), Левандовські (Ольмо, 71), Діас

Попередження: Ньїгес, Ромеро, Тейшейра, Сусо — Гаві, Гарсія

Вилучення: Лопес, 60.