Іспанія

Питання переїзду гравця таки постане серед порядку денного в клубі.

Зірковий бразильський нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор упродовж цьогорічного зимового трансферного вікна знову став об’єктом для зазіхань грошовитих клубів із Саудівської Аравії, які полюють за черговим відомим ім’ям у європейському футболі.

За 24-річного виконавця тут і зараз готові викласти просто шалені кошті, проте ні Реал, ані сам Вінісіус наразі не роблять жодних кроків у напрямку потенційного переїзду.

Утім, важливої розмови всередині клубу, судячи з усього, не оминути, на що в останньому інтерв’ю натякнув сам гравець.

"Я теж нічого достеменно не знаю з цього приводу, як і ви. Я ще ні з ким не говорив.

Думаю, ми маємо поговорити про це з президентом клубу. Але я сподіваюсь, що зможу залишитись у Реалі надовго. Це мій дім", — заявив бразильський виконавець.

Нагадаємо, що напередодні Вінісіуса визнали найкращим гравцем переможного для Реала матчу проти англійського Манчестер Сіті в першій частині дуелі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.