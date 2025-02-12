Іспанія

Керманич Барси розраховує на іспанського центрбека.

Центральний захисник Барселони Ерік Гарсії у зимове трансферне вікно міг змінити клубну прописку на тлі предметного інтересу до себе з боку Жирони і Комо, проте тренерський штаб "блаугранас" не захотів його відпускати.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, головний тренер каталонського клубу Гансі Флік особисто заблокував відхід 24-річного іспанця у січні, оскільки вважає його важливим гравцем у подальших планах команди.

За інформацією джерела, трансфер до Комо за 7 мільйонів євро плюс бонуси був майже укладений усіма сторонами, проте угода була скасована, оскільки Флік наполягав на рішенні залишити Еріка в команді.

У поточному сезоні Ерік Гарсія провів за Барсу 993 хвилини у 22 матчах у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист. Його контракт із "блаугранас" спливає влітку 2026 року.