Іспанія

Бразилець чекає відповіді від Реала.

Вінісіус Жуніор озвучив свої вимоги щодо нового контракту з Реалом.

Сторони обговорюють продовження угоди, розрахованої до 2027 року.

За інформацією AS, мадридський клуб зв'язався з агентами вінгера, щоб дізнатися, скільки той хоче заробляти. Бразилець уже назвав необхідну суму, тепер сторона гравця чекає відповіді від Реала.

Зазначається, що пропозиція з Саудівської Аравії змусила мадридців почати переговори вже зараз, хоча клуб не планував обговорювати цю тему до літа.

Раніше Вінісіус прокоментував чутки про Саудівську Аравію.