Бразилець чекає відповіді від Реала.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
13 лютого 2025, 21:27
Вінісіус Жуніор озвучив свої вимоги щодо нового контракту з Реалом.
Сторони обговорюють продовження угоди, розрахованої до 2027 року.
За інформацією AS, мадридський клуб зв'язався з агентами вінгера, щоб дізнатися, скільки той хоче заробляти. Бразилець уже назвав необхідну суму, тепер сторона гравця чекає відповіді від Реала.
Зазначається, що пропозиція з Саудівської Аравії змусила мадридців почати переговори вже зараз, хоча клуб не планував обговорювати цю тему до літа.
Раніше Вінісіус прокоментував чутки про Саудівську Аравію.