Іспанія

Багато представників керівництва Барселони не схвалили такий продаж перспективного футболіста.

Спортивний директор Барселони Деку висловився про гравця молодіжки Унаї Ернандеса, який залишив клуб у січні й перейшов до Аль-Іттіхаду.

"Важко що-небудь сказати, тому що я не знаю його особистої та сімейної реальності. Саудівська Аравія також стає ринком для молодих гравців, а у Барселони, очевидно, багато якісних футболістів у нижчих категоріях.

Коли гравець приймає рішення, його дуже важко зупинити. Якби ми спробували зберегти Унаї, тому що у нього є контракт, це було б гірше і для нього, і для нас, тому що він дуже ясно дав зрозуміти, що йде. Я думаю, що він поспішив з відходом з Барселони, але це моя думка.

Унаї був засмучений тим, що не мав можливості грати в першій команді. Але ви маєте розуміти, що молодим гравцям буде дедалі важче і важче, тому що конкуренція в Барселоні постійно зростає. І іноді ви поспішаєте, тому що хочете отримати можливість грати якомога швидше", — розповів Деку.

Ернандес забив дев'ять голів у першій половині сезону.