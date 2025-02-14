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Тренер незадоволений обороною своєї команди.

Головний тренер Аль-Шабаба Фатіх Терім прокоментував поразку своєї команди в матчі проти Аль-Кадісії (2:3), де Георгій Бущан пропустив тричі.

"На жаль, ми пропускаємо безглузді голи, хоча завжди забиваємо першими. Я вітаю Аль-Кадісію з перемогою, але думаю, що другий гол стався через помилково зафіксований фол. При всій повазі до арбітра, він не ухвалив правильного рішення.

Навіть у випадку з вилученням, це повинно було бути пряме вилучення, без посилань на VAR. Не знаю, чому був запрошений венесуельський арбітр, коли в Саудівській Аравії є компетентні арбітри", – сказав Терім.

Нагадаємо, Бущан претендує на дебютну нагороду в Саудівській Аравії.