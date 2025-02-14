Англія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Англії, який відбудеться 14 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках стартового матчу 25 туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон на своєму стадіоні прийме лондонський Челсі.

БРАЙТОН — ЧЕЛСІ

П'ятниця, 14 лютого, 22:00. АМЕКС Стедіум, Брайтон. Головний арбітр — Кріс Кавана. Пряма трансляція на Setanta Sports

Брайтон отримав необхідну впевненість після нещодавньої зустрічі з Челсі після того, як команда вийшла на гру Кубку Англії після двох поразок у чемпіонаті поспіль, включаючи поразку від Ноттінгем Форест (0:7).

Фабіан Гюрцелер, мабуть, був стурбований тим, що його команда має ще один важкий виклик, коли помилка Барта Вербрюггена вивела Челсі вперед на п'ятій хвилині, але, на щастя для воротаря, Брайтон швидко зрівняв рахунок, а потім забив переможний гол у другому таймі, перервавши серію з чотирьох поразок в офіційних зустрічах із Челсі. Тепер Брайтон може розраховувати на третю поспіль участь у 1/8 фіналу Кубку, де "чайки" зустрінуться з Ньюкаслом наприкінці цього місяця за місце у чвертьфіналі.

До цього Брайтон зосередиться ще на одному матчі з Челсі, а також на іграх з Борнмутом та Саутгемптоном, розуміючи, що їм необхідні позитивні результати, якщо вони хочуть потрапити в єврокубки вдруге за три сезони.

Команда, яка займає десяте місце, здобула лише дві перемоги у своїх попередніх 12 матчах чемпіонату — суттєвий контраст з першими місяцями сезону, коли вони виграли шість, зіграли внічию чотири та програли лише два зі своїх перших 12 матчів в АПЛ.

Хоча їм і вдалося обіграти Челсі в Кубку, їм доведеться підійти до матчу без перемог у п'яти домашніх матчах чемпіонату поспіль — у листопаді вони обіграли Манчестер Сіті (2:1).

У свою чергу Челсі зосередиться на АПЛ та Лізі конференцій у другій частині сезону, після того, як його кампанія в Кубку завершилася, що зруйнувало надії "синіх" на перемогу в турнірі вперше з сезону-2017/18. Таким чином, Енцо Маресці доведеться пройти весь шлях у Лізі конференцій, якщо він хоче виграти трофей у своєму першому сезоні на Стемфорд Брідж.

Насамперед Челсі продовжить боротьбу за місця в Лізі чемпіонів у чемпіонаті в матчі проти Брайтона, при цьому "сині" посідають четверте місце і всього на два очки випереджають Сіті та Ньюкасл. Якщо Челсі хоче втриматися в першій четвірці, їм потрібно покращити свої результати у виїзних матчах, оскільки їм не вдалося виграти жоден із останніх чотирьох гостьових матчів Прем'єр-ліги з того часу, як 8 грудня вони здобули перемогу над Тоттенгемом.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брайтон: Вербрюгген — Лемпті, Вебстер, ван Геке, Велтман — Гіншелвуд, Балеба — Мітома, Рюттер, Мінте — Велбек.

Челсі: Йоргенсен — Кукурелья, Колвілл, Чалоба, Джеймс — Енцо, Кайседо — Нету, Палмер, Мадуеке — Нкунку.

Не зіграють: Мілнер, Кадіоглу, Жуліо, Марч, Віффер (?), Данк (?), Еступіньян (?) — Бадьяшиль, Фофана, Лавія, Джексон, Гую, Мудрик.

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