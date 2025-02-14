Англія

Раніше досягнення підкорялося Ширеру, Анрі та ван Персі.

Ліверпуль у перенесеному матчі 24 туру англійської Прем'єр-ліги не зміг обіграти Евертон (2:2).

У цьому матчі вінгер "червоних" Мохамед Салах відзначився голом та результативною передачею.

За інформацією OptaJoe, 32-річний єгиптянин став четвертим гравцем в історії чемпіонату Англії, який у своїх останніх 100 матчах записав 100 результативних дій.

Раніше таке досягнення підкорялося Алану Ширеру, Тьєррі Анрі та Робіну ван Персі.

Нинішнього сезону Салах провів 35 матчів, у яких забив 27 голів та віддав 19 гольових передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Евертон — Ліверпуль.