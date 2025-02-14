Іспанія

Реал жаліється на суддівство...

Мадридський Реал планує представити план щодо поліпшення системи футбольного суддівства в Іспанії. Про це повідомляє журналіст Ману Карреньйо.

За інформацією джерела, розроблений "королівським" клубом план базуватиметься на принципах прозорості, насамперед щодо роботи системи ВАР. У Реалі хочуть, щоб глядачі знали, про що говорять судді, які працюють на ВАР безпосередньо під час матчів.

Раніше мадридський клуб надіслали офіційну скаргу до Королівської іспанської футбольної федерації з приводу суддівства в матчі 22-го туру Ла Ліги з Еспаньйолом (0:1). У своїй заяві Реал закликав повністю оновити систему суддівства в Іспанії.