Іспанія

Майбутнє бразильця невідоме.

Керівництво мадридського Реалу не веде перемовини із вінгером команди Вінісіусом Жуніором щодо продовження його контракту. Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, "вершкові" не мають наміру розмовляти про пролонгацію трудової угоди з 24-річним бразильцем до літа 2026 року.

Чинна трудова угода гравця з "королівським" клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 200 млн. євро.

Цього сезону Вінісіус відіграв за Реал 30 матчів, забив 16 голів та віддав 12 результативних передач.