Іспанія

Захисник Баєра Джонатан Та влітку може перейти в каталонську Барселону.

Захисник Баєра Йонатан Та влітку може перейти в каталонську Барселону, повідомляє Mundo Deportivo.



Баварія зробила вигідну фінансову пропозицію, проте Та виявив бажання перейти в Барселону.



Для того, щоб здійснити трансфер, каталонцям буде необхідно попрощатися з одним захисником, для того, щоб уникнути надлишку гравців на позиції центрбека. Джерело називає головним кандидатом на відхід з клубу Андреаса Крістенсена.

У поточному сезоні Йонатан Та провів за Баєр 32 матчі, у яких забив два м'ячі.