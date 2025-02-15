Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 14 лютого 2025 року.

У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона зазнала домашньої поразки від Хетафе з рахунком 1:2.

У моменті з єдиним голом команди Мічела в цьому протистоянні асистом відзначився український вінгер Віктор Циганков, який точною подачею з кутового на 54-й хвилині знайшов голову Янгеля Еррери.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Хетафе у рамках 24 туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Жирона — Хетафе 1:2

Голи: Еррера, 54 - Уче, 3, Майораль, 62

Жирона: Гассаніга — Лопес, Крейчі, Блінд — Мартін, Ромеу (Аспрілья, 69), Еррера, Гутьєррес — Циганков (Міовські, 90), Хіль (Мартін, 78) — Стуані (Порту, 78)

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Альдерете, Ріко — Терратс (Сантьяго, 89), Джене, Арамбаррі (Ньйом, 77), Бернат (Перес, 61) — Хуанмі (Майораль, 61), Уче (Ожгюн Їлдирим, 89)

Попередження: Порту, Аспрілья — Перес, Уче, Альдерете

Вилучення: Еррера, 73