Іспанія

У клубі сподіваються зберегти француза надовго.

Керівництво Барселони має намір продовжити трудовий договір із крайнім захисником Жюлем Кунде. Про це повідомляє Diario Sport.

За даними джерела, каталонський колектив хоче запропонувати своєму футболістові контракт до 2030 року.

Поточна угода 26-річного Кунде з "синьо-гранатовими" розрахована до кінця сезону-2026/27.

У нинішньому сезоні захисник з'явився на полі в 36 матчах у всіх турнірах, відзначився трьома забитими м'ячами і став автором семи результативних передач. Згідно з відомостями авторитетного інтернет-порталу Transfermarkt, вартість Кунде становить 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Челсі хоче придбати гравця Барселони.