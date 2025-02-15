Німець приступив до занять із м'ячем.
Марк-Андре тер Штеген, Getty Images
15 лютого 2025, 22:59
Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген висловився про повернення до тренувань на полі. У суботу 32-річний футболіст розпочав заняття з м'ячем.
Нагадаємо, німець не грає з вересня — він травмував коліно в матчі з Вільярреалом.
"Кожне повернення починається з маленьких перемог. Я дуже радий знову надіти рукавички і бутси через довгий час", — написав у соціальних мережах капітан “синьо-гранатових”.
Марк-Андре тер Штеген провів 420 поєдинків за Барселону з моменту приходу в клуб у 2014 році. Наразі основного воротаря каталонців підміняє Войцех Щесни, екстрено підписаний у жовтні.
Раніше повідомлялося, що Челсі хоче придбати гравця Барселони.