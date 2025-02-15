Іспанія

Німець приступив до занять із м'ячем.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген висловився про повернення до тренувань на полі. У суботу 32-річний футболіст розпочав заняття з м'ячем.

Нагадаємо, німець не грає з вересня — він травмував коліно в матчі з Вільярреалом.

"Кожне повернення починається з маленьких перемог. Я дуже радий знову надіти рукавички і бутси через довгий час", — написав у соціальних мережах капітан “синьо-гранатових”.

Марк-Андре тер Штеген провів 420 поєдинків за Барселону з моменту приходу в клуб у 2014 році. Наразі основного воротаря каталонців підміняє Войцех Щесни, екстрено підписаний у жовтні.

Раніше повідомлялося, що Челсі хоче придбати гравця Барселони.