Іспанія

Мадридський клуб запропонує 45 мільйонів євро за хавбека.

Реал спробує придбати хавбека Реал Сосьєдаду Мартіна Субіменді наступного літа.

У Королівському клубі так і не вирішили проблему відсутності Тоні Крооса — вважається, що іспанський опорник зможе взяти на себе багато функцій німця, який завершив кар'єру.

Як повідомляє Transfer News Live з посиланням на Real Madrid Confidencial, Реал планує запропонувати за Субіменді близько 45 млн євро, також в угоду буде включено 20-річного Гонсало Гарсію, зірку Кастільї.

Минулого літа Мартіна Субіменді намагався підписати Ліверпуль, проте гравець відмовився від переїзду в Англію. Серед претендентів на 26-річного півзахисника фігурував і Арсенал.