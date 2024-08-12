Англія

25-річний футболіст вирішив не переходити в клуб з АПЛ.

Опорний півзахисник Реала Сосьєдад Мартін Субіменді вирішив не продовжувати кар'єру в Ліверпулі, повідомляє Relevo.

За даними ЗМІ, Ліверпуль був готовий заплатити за 25-річного іспанця компенсацію в розмірі €60 млн.

Субіменді є вихованцем Реала Сосьєдад.

У минулому сезоні він провів за клуб 45 матчів, забив 4 м'ячі і зробив 1 гольову передачу. У його активі 10 матчів за збірну Іспанії, зокрема на Євро-2024.

Раніше опорником цікавився й Манчестер Юнайтед.