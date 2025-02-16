Іспанія

Французу потрібно провести ще п'ять матчів у чемпіонаті Іспанії.

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн ось-ось обійде Ліонеля Мессі за кількістю зіграних матчів у Ла Лізі.

У суботу француз провів свій 516-й поєдинок у чемпіонаті Іспанії — він увійшов до десятки лідерів усіх часів за цим показником.

Крім того, як повідомляє журналіст Педро Фульяна, 33-річному футболістові "матрацників" залишилося провести лише п'ять ігор, щоб побити рекорд Ліонеля Мессі й очолити рейтинг іноземців із найбільшою кількістю матчів у Ла Лізі.

Зоряний аргентинець, який виступав за Барселону, зупинився на позначці в 520 зустрічей.

Зазначимо, що Атлетіко поділив очки з Сельтою (1:1), граючи вдесятьох із 7-ї хвилини. Антуан Грізманн провів на полі 78 хвилин, після чого був замінений.